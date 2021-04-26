Ailesinden 7 kişiyi öldüren Şebnem'in davası tartışma yarattı!

Söz konusu olayda Şebnem Ali adlı kadının babası, annesi, iki erkek kardeşi, kuzeni ve görümcesi evlerinde kafası kesik halde bulunmuştu. O dönem 22 yaşında olan Ali’nin 10 aylık yeğeninin de boğularak öldürüldüğü öğrenilmişti.

Yapılan duruşmalar sonucunda Şebnem'le sevgilisi Salim cinayetlerden suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca kadının cinayetler işlenirken 8 haftalık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Şebnem idam edilirse, ülkede 1955'ten bu yana idam cezasıyla hayatını kaybeden ilk kadın olacak.

CİNAYETLERİN NEDENİ NEYDİ?

Hindistan'da kast sistemi genellikle Hindularla ilişkilendirilse de Müslümanlar arasında da benzer sosyal hiyerarşiler var. Zira birbirlerine aşık olan Şebnem ve Salim farklı kesimlerden. Şebnem, Saifi topluluğundan bir öğretmen, o dönem 24 yaşında olan Salim ise işsiz bir Peştundu. Dolayısıyla aileleri bu ilişkiyi onaylamadı.

Tanıklar, Şebnem’in ailesinin evliliğe izin vermediğini ve babasının onu dövdüğünü söyledi.

Bununla birlikte Şebnem’in cinayetler işlenirken hamile olduğunu bilip bilmediği belli değil. Savcılar, durumun farkında olunduğunu ve bunun yaşananları kısmen tetiklediğini öne sürdü. Hükümlünün ailesini öldürüp sevgilisiyle rahat bir hayat sürmeyi düşündüğü iddia edildi.