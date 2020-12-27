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  4. Kendi araçlarına takmak için başka arabanın kapısını ve farını çaldılar

Kendi araçlarına takmak için başka arabanın kapısını ve farını çaldılar

27.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de kaza yaptıkları araçlarına takmak için 4 farklı araçtan parça çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eskişehir’de oturan A.A., B.A.

Eskişehir’de kaza yaptıkları araçlarına takmak için 4 farklı araçtan parça çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir’de oturan A.A., B.A. ve C.A. ortak kullandıkları otomobille 15 Aralık’ta maddi hasarlı kaza yaptı. Kazada hasar gören far, arka kapı, oto teyp ve ses sistemlerini tamir ettirmek yerine şüpheliler Yenidoğan Mahallesi, Şarhöyük Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve Emek Mahallesi’nde aynı marka ve model araçlar tespit ederek özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde park halindeki araçlardan eksik parçaları çaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç sahiplerinin başvurusu üzerine hırsızlık şüphelilerinin A.A., B.A. ve C.A. olduğunu tespit etti. Bir süre takibe alınan şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan incelemede çaldıkları malzemeleri kendi araçlarına monte ettikleri ortaya çıktı. Evlerdeki aramalarda ise araç parçalarının yanı sıra ses sistemi, far ve oto teyp, paspas ile diğer parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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