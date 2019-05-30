HABER

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Mersin’de apartmanlardaki ve dışarıda kilitsiz bisikletleri çalarken yakalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin’de apartmanlardaki ve dışarıda kilitsiz bisikletleri çalarken yakalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahsın bisikletleri kendi malıymış gibi sakince götürmesi izleyenlere pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, son günlerde Mersin’de apartmanlardan ve açıktan bisiklet hırsızlığında artış meydana geldi. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Çok sayıda kamerayı izleyen ekipler, şahsın kimliğini tespit etti. Bunun üzerine İbrahim Y. isimli şahsı izlemeye alan ekipler, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesinde bisiklet çalarken suç üstü yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şahsın bisikletleri çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Birçok hırsızlık olayı kameralara yansırken, şahsın apartmanlardan ve dışarından bisikletleri kendine aitmiş gibi götürmesi izleyenlere pes dedirtti. Her hırsızlık olayında sırt çantası taktığı görülen zanlının rahat tavırları dikkat çekti.

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti

Kendi bisikleti gibi götürdü, görenlere pes dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.