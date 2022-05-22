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  4. Kendi canını boş verdi, köpeğinin kurtarılmasını istedi! Kaza sonrası TIR sürücüsünden duygulandıran sözler

Kendi canını boş verdi, köpeğinin kurtarılmasını istedi! Kaza sonrası TIR sürücüsünden duygulandıran sözler

22.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de sürücü Y. K.'nın kullandığı tomruk yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Y. K. kazada yaralandı. Ancak Y. K.'nın araçta kendisinden daha çok düşündüğü biri vardı; yavru köpeği. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine Y. K. "Beni boş verin, köpeğime bakın" dedi. Ekiplerin yavru köpeği araçtan çıkartarak su içirdiği anlar da kameralara yansıdı.

Kendi canını boş verdi, köpeğinin kurtarılmasını istedi! Kaza sonrası TIR sürücüsünden duygulandıran sözler

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Rafineri Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 01 ADY 476 plakalı tomruk yüklü tır, sürücü otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıkarak devrildi.

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Kazada sürücü yaralanırken, römorkta yüklü tomruklar şarampole saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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"BENİ BOŞ VERİN, KÖPEĞİME BAKIN"

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Y.K.’nın "Beni boş verin, köpeğime bakın" demesi üzerine polis, yavru köpeği araçtan çıkarttı.

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Güvenli alana götürülen köpeğe polis memuru eliyle su içirdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın yanma riskine karşı kaza alanında tedbir aldı. Çevreye saçılan tomruklar iş makineleri yardımıyla toplanırken, TIR vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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trafik kazası
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