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"Kendi çocuklarını okutuyorlar, çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı - Oğlu Muhsin için eyleme katılan baba Halit Altun: - "Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Eyleme katılmak için Muş'tan gelen baba Halit Altun, yaptığı açıklamada, oğlu Muhsin'in, 4 yıl önce Malatya'da İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Şoförlük yaparak 8 çocuğuna baktığını, ailesinin geçimini sağladığını dile getiren Altun, bir oğlunun da Ankara'da asker olduğunu belirtti.

Altun, 4 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuşmak istediğini anlatarak, "Devletime, milletime, bayrağıma sadığım." dedi.

Yaptığı araştırmada oğlunun Kobani tarafına götürüldüğünü öğrendiğini dile getiren Altun, "Çocuğum için gitmediğim yer kalmadı. Sürekli başka yere yönlendiriyorlar. 2 yıl boyunca evimde kalmadım. Tüm varlığımı ortaya koydum, bir türlü çocuğumun izine rastlamadım." diye konuştu.

Altun, "Burada oturma eylemini görünce katılmak istedim. HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar. Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını da götürseler, böyle bir sistem olduğunu düşünürüz. Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP yeni aile

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