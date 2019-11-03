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Kendi doğum günü partisinden dönerken geçirdiği kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 04:39 | Son Güncelleme

Kendi doğum günü partisinden dönerken geçirdiği kazada öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında, kendisi için düzenlenen doğum günü partisinden dönen kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tural Kılıç idaresindeki 34 ZM 1776 plakalı tır, Kuyucak-Denizli Karayolu Işıklı Kavşakta, Mehmet Nuri Solmaz (35) idaresindeki 20 BP 647 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücü Solmaz ile araçta bulunan İrfan Kısa (21) ve Yüksek Köksal Danaş (27), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Danaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Danaş'ın kendisi için düzenlenen doğum günü partisinden dönerken kazaya karışıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuyucak

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