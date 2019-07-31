Kendi doğum gününde eşine böbreğini verdi

Ankara'da oturan Ferhat Erzar, (30) 3 yıl önce evlendikten hemen sonra böbrek yetmezliği teşhisi konulan eşi Gamze Ürger Erzar'a, (28) kendi doğum gününde böbreğini bağışladı. Ferhat Erzar'ın doğum günü olan 17 Temmuz'da el ele tutuşarak ameliyata giren çiftin ameliyatı başarıyla gerçekleşti ve Gamze Ürger Erzar, eşinin böbreği ile hayata tutundu. Gamze Ürger Erzar, "17 Temmuz bizim için yeni bir hayatın başlangıcı olacak. 17 Temmuz sadece onun değil bundan sonra ikimizin de doğum günü artık" dedi. Ev kadını Gamze Ürger Erzar, inşaat firmasında personel şefi olan eşi Ferhat Erzar ile evlendikten hemen sonra 3 yıl önce böbrek rahatsızlığı şikayetiyle Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Erzar'a, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Gamze Ürger Erzar, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Haftanın 3 günü diyalize giren Erzar'a, böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Ferhat Erzar, nakil için sıra bekleyen eşine böbreğini vermek istediğini söyledi. Gamze Ürger Erzar, önce bu teklifi kabul etmedi. Eşinin ikna etmesi üzerine nakil Ferhat Erzar'ın doğum günü olan 17 Temmuz'da gerçekleşti. Çift, Ankara Şehir Hastanesi'nde el ele ameliyata girdi. Başarılı geçen operasyonla eşinin böbreği nakledilen Gamze Ürger Erzar, yeniden hayata tutundu. 'EŞİM BENİ İKNA EDENE KADAR ÇOK ÇABA HARCADI' Hastanede tedavisi süren Gamze Ürger Erzar, eşinin teklifine önce olumsuz baktığını söyleyerek, "Bunu aslında ilk önce büyük bir vebal ve sorumluluk olarak gördüm kendimde. Etraftan böbreğin atma riski yüksek laflarını da duyunca acaba vicdan azabı çeker miyim soruları da oluştu zihnimde. Bir yandan mutlu olduğumu ve onun da bu mutluluğuma tanık olduğumu görmesinin onu daha çok mutlu edeceğini bildiğim için artık ben de kabullendim. Eşim beni ikna edene kadar çok çaba harcadı" dedi. '17 TEMMUZ İKİMİZİN DOĞUM GÜNÜ' Eşinin böbreğini artık kendi bedeninde taşımasının tarifi olmayan bir duygu olduğunu ifade eden Erzar, "Bunu anlatamam, Allah herkese böyle bir mutluluğu nasip etsin. Başka bir şey diyemiyorum. 17 Temmuz bizim için yeni bir hayatın başlangıcı olacak. 17 Temmuz sadece onun değil bundan sonra ikimizin de doğum günü artık. Birlikte nice yıllarımız olur inşallah. Eşime normal doğum günü için hediye alacaktım; ama bunun karşılığında bir hediye olamaz diye düşünüyorum" diye konuştu. 'YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUZ' Ameliyat nedeniyle 1 ay önce çalıştığı inşaat firmasından ayrılan Ferhat Erzar ise eşiyle 3 yıllık bir evliliklerinin olduğunu söyleyerek, "Hastalığını öğrendikten sonra böbreğimi vermeyi kafama koymuştum. 'Eğer uyum olursa böbreğimi vereceğim' dedim. Eşimi her gün hasta bir şekilde görünce içim acıyordu. Ben ona her zaman 'cennet kapımın anahtarı' diyorum. 17 Temmuz sadece benim değil ikimizin doğum günü artık. Yeni bir hayata başlıyoruz. Tertemiz bir sayfaya ikimiz de imza atıyoruz. Gamze'nin haberi yoktu, sonradan haberi oldu doğum günümde ameliyat olacağımız. İnşallah bu iş gençlerimize de örnek olur. Dışarıda o kadar insan var ki organ nakli bekleyen, bu davranışımız inşallah onlara bir örnek olur" diye konuştu. 'ONUN BU RİCASINI KIRMADIK' Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzman Erkan Ölçücüoğlu, Ferhat Bey'in eşine böbreğini vermek üzere kendilerine başvurduğunu belirterek "Biz de kendisini değerlendirmeye aldık. Hasta kadavra listesinde bekliyordu; ancak eşi kendisini çok sevdiği için böbreğini vermek istediğini söyledi. Sonuç olarak bize hastayı hazırlamak düştü. Tıbben de bir engel yoktu. Ferhat Bey eşine doğum günü olan 17 Temmuz’da da böbreğini vermek istediğini söyledi ve biz de onun bu ricasını kırmadık" diye konuştu.

