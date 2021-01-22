Kendi düştü, kamyoneti devam etti

Mersin’de meydana gelen 5 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazalardan birinde otomobilinin çarpmasıyla bir vatandaş kamyonetinden düşerken, aracı ise bir süre gittikten sonra kaldırıma çarparak duruyor.

Aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de yıl boyunca birçok kaza meydana geliyor. İstatistiklere göre, 2020 yılında Türkiye’de 365 bin 5 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti. Trafik Başkanlığı’nın aralık ayı kaza verilerine göre ise yurt genelinde 112’si ölümlü, 9 bin 335 yaralanmalı, 15 bin 368 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 24 bin 815 kazanın meydana geldiği Aralık ayında 13 bin 453 kişi yaralanırken, 133 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 7 bin 388’inde otomobil, 2 bin 483’ünde motosiklet, 2 bin 668’sinde ise kamyonetler yer aldı. Mersin’de de geçen yıl 4 binin üzerinde trafik kazası meydana gelirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.