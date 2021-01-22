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Kendi düştü, kamyoneti devam etti

22.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Mersin’de meydana gelen 5 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin’de meydana gelen 5 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazalardan birinde otomobilinin çarpmasıyla bir vatandaş kamyonetinden düşerken, aracı ise bir süre gittikten sonra kaldırıma çarparak duruyor.
Aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de yıl boyunca birçok kaza meydana geliyor. İstatistiklere göre, 2020 yılında Türkiye’de 365 bin 5 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti. Trafik Başkanlığı’nın aralık ayı kaza verilerine göre ise yurt genelinde 112’si ölümlü, 9 bin 335 yaralanmalı, 15 bin 368 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 24 bin 815 kazanın meydana geldiği Aralık ayında 13 bin 453 kişi yaralanırken, 133 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 7 bin 388’inde otomobil, 2 bin 483’ünde motosiklet, 2 bin 668’sinde ise kamyonetler yer aldı. Mersin’de de geçen yıl 4 binin üzerinde trafik kazası meydana gelirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Kendi düştü, kamyoneti devam etti
Kentte aşırı hız, dikkatsizlik, geçiş üstünlüğü verilmemesi sonucu meydana gelen 5 trafik kazası ise KGYS kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine yansıyan en ilginç kaza ise 2. Çevre Yolu üzeri Müftü Deresi üzerinde yaşandı. Görüntülere göre, arkadan bir arabanın çarpmasıyla kamyonetinden düşen sürücü yerde hareketsiz bir şekilde kalırken, aracı ise bir süre devam ettikten sonra kaldırıma çarpıp duruyor. Diğer bir kazada ise kavşağa giren bir tır, ağırlıktan dolayı sağ tarafa yatıyor. Görüntülerde aşırı hızdan da 2 kaza meydana geliyor. Diğer bir kazada ise GMK Bulvarı üzerinde seyreden bir otomobil, dikkatsizlikten kaynaklı köprü demirine çarpıyor. Şans eseri meydana gelen trafik kazalarının hayat kaybı yaşanmazken, çoğunda maddi hasar oluştu.
Yetkililer özellikle aşırı hız konusunda sürücüleri uyardı.

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