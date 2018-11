Kendi Elleriyle Kurduğu Müzede 4 Ton Parası Var

''Türkiye'de tek''

Eski bir Yahudi evini kendi elleriyle onarak müze haline getirdiğini belirten Kaplan ''Yetkililerden herhangi bir destek görmüyorum. Kendi imkanlarım ve beden gücümle bu virane evi müze haline getirdim. Buraya gelen her insanın paralar karşısında verdiği farklı bir tepki oluyor. Bazıları çok şaşırırken, bazıları ise hüzünleniyor. Yani herkes parada farklı bir şey görüyor. Ben de her baktığımda yeni bir şey keşfediyorum ve bundan büyük bir haz duyuyorum. Şu an artık sayısını bilmediğim ama yaklaşık 4 ton paranın olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca burası Türkiye'de tektir''şeklinde konuştu.

''Paramın turşusunu kurdum''

Hep ilkleri yaşadığını vurgulayan Esat Kaplan, ''Para bir ülkenin sosyokültürel yapısını da anlatır. Ülkemizde bazı kalıplaşmış deyimler vardır. Mesela ''Paranın turşusunu kurmak'' gibi. Ben de burada çok param olduğu ve harcayamadığım için paranın turşusunu kurdum. Hatta geçtiğimiz yılbaşı için müzenin bahçesinde bulunan ağacı yılbaşı ağacı olarak para ile süsledim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki gençlere 4 ton parasının yanı sıra koca bir ansiklopedi bıraktığını vurgulayan Esat Kaplan’ın tek isteği ise kendisinden sonra gelecek olan neslin bu paralara sahip çıkması.