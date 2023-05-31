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Kendi eşyalarından bazıları da sergilenecek! Recep Tayyip Erdoğan vakfı kuruldu: Yönetim kurulu 8 kişiden oluşuyor

31.05.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu. Vakfın amaçları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait veya kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergilenmesi yer alıyor.

Kendi eşyalarından bazıları da sergilenecek! Recep Tayyip Erdoğan vakfı kuruldu: Yönetim kurulu 8 kişiden oluşuyor

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAL VARLIĞI DETAYI

Vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu bildirilen ilanda, "Vakfın sona ermesi halinde tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, kurucular kurulunun uygun göreceği bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir." hükmü yer aldı.

8 KİŞİLİK YÖNETİM KURULU

İstanbul'da kurulan vakfın yönetim kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu yer aldı.

Vakfın amacı ise "İstanbul ilinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi kurmak, ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile sergiler düzenlemektir." şeklinde tanımlandı.

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Recep Tayyip Erdoğan vakıf

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