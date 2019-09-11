Kendi evine kar maskesi ile girip 2 bilezik çaldı, 5 yıl hapis cezası aldı

Kayseri’de gece yarısı arkadaşı ile kar maskesi takarak girdiği kendi evinden iki adet bilezik çalan 18 yaşındaki yabancı uyruklu sanık ve arkadaşına toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar E.M. (18), M.M. ile şikayetçi mağdurlar H.M. (77), H.E. (59) ve avukatlar hazır bulundu. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Ramazan ayında gece yarısı dedesinin evine kar maske ile girip iki bilezik çalarak kaçtığı iddiasıyla yargılanan sanık E.M., “Dedem H. ve ninem H. ile birlikte yaşıyoruz. 2 bilezik parası kazanıp bilezik alıp dedeme vermiştim. Daha sonraları paraya ihtiyacım oldu, bilezikleri istedim vermediler. Hem uzaktan akrabam olan hem de arkadaşım olan M.’ye durumu anlattım, eve sessizce girip bilezikleri alıp kaçacaktık. Kapıyı tıklattım, dedem açtı. M. dedemi tuttu, ben de nenemin kolundan. Bilezikleri alıp kaçtık. Sonra uykularım kaçtı, çok pişman oldum, dedemin yanına gidip bilezikleri geri verdim, polise teslim oldum” dedi.

Mağdur H.M. ise, “Altın bilezikler zaten torunuma aitti. Gece yarısı kapıyı açtığımda maskeli kişiler eve girdi. Beni yere yatırdı, diğeri de bilezikleri alıp kaçtılar” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.M. (18) ve M.M.’ye ‘nitelikli yağma’ suçundan ayrı ayrı 5 yıl 5’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme etkin pişmanlık hükümlerince sanıkların tahliyelerine karar verdi.

