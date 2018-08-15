Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Bu krizde en net olan şudur, kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif atakların yaşandığını belirten Destici, dış güçlerin 15 Temmuz'da kaba kuvvet, tank ve silahla yapamadığını bu kez dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istediğini ifade etti.

Yaşanan bu sürecin Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği mücadele için bir samimiyet imtihanı olduğunu vurgulayan Destici, birtakım çevrelerin birlik, beraberlik ve samimiyet imtihanından geçemediğini ve sınıfta kaldığını bildirdi.

Destici, "Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinde maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa, gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar." diye konuştu.