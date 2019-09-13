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"Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(Güvenli bölge) ABD'nin Münbiç'te uyguladığı taktiği burada da uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla ABD'yi beklemek, Türkiye için zaman kaybıdır. PKK, PYD, YPG ve ABD için ise kazançtır. Bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge çalışmalarına ilişkin, "ABD'nin Münbiç'te uyguladığı taktiği burada da uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla ABD'yi beklemek Türkiye için zaman kaybıdır. PKK, PYD, YPG ve ABD için ise kazançtır. Bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Tacettin Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabirini ziyaret eti, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Destici, Hz. Hüseyin başta olmak üzere tüm Kerbela şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, mübarek ayların Müslümanların birlikteliğine vesile olmasını temenni etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısın kınayan Destici, "Bugün öğrendik ki saldırıyla ilişkili olarak 4 kişi tespit edilmiş. Bir tanesi HDP ilçe başkanı bir tanesi de yine belediyede çalışan biri. Bu sonuçlar da HDP'nin PKK ile zaten var olan bildiğimiz ilişkisini daha net bir şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Çocukları zorla dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki nöbetine değinen Destici, oturma eylemi yapan anneleri sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Destici, "Onların kararlılığı ve cesur duruşlarının sonuna kadar yanındayız. BBP kadın kollarımız ve Diyarbakır teşkilatımız her zaman destek oldular. Gerektiği zaman şartları ve koşulları iyi değerlendirerek bir siyasi istismara da fırsat vermeden biz her türlü ziyaretimizi yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

- "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım"

Destici, Türk ve Amerikan askerlerinin güvenli bölge çalışmaları kapsamında Fırat'ın doğusundaki devriye görevine ilişkin de bu süreçte ABD'nin Türkiye'ye bir faydasının olacağını düşünmediğini belirtti.

"Amerika'nın niyeti belli ve kendisine birinci partner olarak seçtiği PKK, PYD ve YPG'dir. Onları desteklemekten vazgeçmediği sürece Amerika'yı iyi niyetli bulmuyorum." değerlendirmesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Hem kendi imkanlarımızla bir güvenli bölge oluşturma noktasında hem de Fırat'ın doğusuna yönelik olarak hiç beklemeden zaten hazırlıkları tamamlanmış olan harekatı başlatmalıyız. Afrin'de olduğu gibi o bölgeyi de PKK, PYD ve YPG unsurlarından temizlemeliyiz. ABD'nin Münbiç'te uyguladığı taktiği burada da uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla ABD'yi beklemek Türkiye için zaman kaybıdır. PKK, PYD, YPG ve ABD için ise kazançtır. Bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım."

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Anahtar Kelimeler:
ABD ile ortak devriye BBP Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

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