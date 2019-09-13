Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge çalışmalarına ilişkin, "ABD'nin Münbiç'te uyguladığı taktiği burada da uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla ABD'yi beklemek Türkiye için zaman kaybıdır. PKK, PYD, YPG ve ABD için ise kazançtır. Bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Tacettin Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabirini ziyaret eti, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Destici, Hz. Hüseyin başta olmak üzere tüm Kerbela şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, mübarek ayların Müslümanların birlikteliğine vesile olmasını temenni etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısın kınayan Destici, "Bugün öğrendik ki saldırıyla ilişkili olarak 4 kişi tespit edilmiş. Bir tanesi HDP ilçe başkanı bir tanesi de yine belediyede çalışan biri. Bu sonuçlar da HDP'nin PKK ile zaten var olan bildiğimiz ilişkisini daha net bir şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.