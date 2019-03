"Kendi gücümüzle her türlü operasyonun üstesinden geliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin ekonomiye yönelik operasyonları bertaraf edecek güce sahip olduğunu belirterek, "10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerinden yapılmış olan bu büyük operasyon, hızlı bir şekilde bertaraf edildi. Bizim kimseye ihtiyacımız yok, biz kendi gücümüzle, kendi ürettiklerimizle her türlü operasyonun üstesinden geliyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Nebati, Burdur'da "İş Dünyası Temsilcileri" toplantısında yaptığı konuşmada, Burdur'un göller bölgesinde bulunması, madencilik ve tarıma verdiği önem itibarıyla Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kolay kurulmadığını, zor koşullar altında büyük savaşlar verip bugünlere geldiğini aktaran Nebati, şöyle konuştu:

"Hemen birkaç yıl sonra 100'üncü yılını kutlayacağımız bu ülke, Allah'ın izniyle varlığını, gücünü çok daha artırarak devam edecek, bundan eminiz, bizim şu anda yaptığımız şey şudur. Adımlarımızı hızlandırmak, o da yetmez hızlı yürümek, o da yetmez koşmak. Çünkü bu koşu sınırsız, sonsuz bir maratondur. Kökü, mazisi, kuvvetli ve geleceğe umutla bakan büyük bir yarıştır. Bu yarışın an itibariyle yöneticileri bizleriz, an itibarıyla iş dünyası burada, an itibarıyla bürokrasi burada. Bize düşen bu sorumluluğu, bu yükü taşımak ve attığımız her adımın bilinciyle hareket etmek. Tarih bize bu sorumluluğu yüklüyor."