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Kendi halı sahalarını yapan çocuklara halı saha yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 18:39 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştüren çocuklara, belediye tarafından halı saha yapılıyor.

Kendi halı sahalarını yapan çocuklara halı saha yapılıyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştüren çocuklara, belediye tarafından halı saha yapılıyor.
Aşağınohutlu Mahallesindeki bazı çocuklar, bir süre önce belediye binasına yaklaşık 200 metre mesafedeki boş arazide maç yapmaya başladı. Çocuklar daha sonra arsayı önce temizledi, ardından ise evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine 'halı saha' yaptı. Taşlardan kale yapan çocuklar burada futbol oynamayı sürdürdü. Çocukların bu harekâtı kamuoyunda büyük ilgi gördü. Bunun üzerine harekete geçen Yozgat Belediyesi, Halk Eğitim Merkezinin bahçesine halı sahanın yapılmasını kararlaştırdı. Karar üzerine belediye ekipleri bu alanda çalışma başlattı.
'BU KONUYU ÇOK ÖNEMSİYORUZ'
Belediye Başkanı Celal Köse, yaptıkları araştırma sonucunda Halk Eğitim Merkezinin bahçesine halı saha yapılmasına karar verdiklerini söyleyerek, "Biz çalışmalara başladık. Personellerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa süre içerisinde halı sahamız hizmete açılacak. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz '10 Mahalleye 10 Halı Saha' projemiz için de arsa belirleme çalışmalarımız sürüyor. Biz istiyoruz ki; çocuklarımız güvenli bir şekilde oyun oynasın ve spor yapsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çocuklarımız için belediyenin tüm imkânlarını seferber etmeye hazırız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Anayasa Komisyon Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'in destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kendi halı sahalarını yapan çocuklara halı saha yapılıyorKendi halı sahalarını yapan çocuklara halı saha yapılıyor

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