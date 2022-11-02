Kendi halinde makyözdü! TikTok'ta kıvrımlarını sergilemeye başlayınca paraya para demedi

Gerçek adı Itzayana Lizbeth Eguía olan TikTok fenomeni Alemia Rojas, yaşadığı kasabada makyözlük yaparak geçimini sağlıyordu. Daha sonraları YouTube'a makyaj videosu çekmeye başlayan ünlü fenomen, kendini adeta sosyal medyaya adadı.

Fiziksel değişimi ve erotik içerikleriyle TikTok'ta 12 milyonu aşkın takipçi edinen ünlü isim, artık mütevazılıktan uzak bir hayat sürüyor.

Pek çok kişi tarafından 'teşhircilik' ile suçlansa da takipçilerinin çoğu, ünlü fenomeni severek takip ediyor.

Sağlıklı kalmak için çok katı veya yoksun bir diyet izlemediğini söyleyen Rojas, yemek yemeyi çok sevdiğini itiraf ediyor.

Dengeli bir diyet yapan ve haftada beş kez günde iki saat spor yapan ünlü fenomen, bu şekilde formda kalıyor.



