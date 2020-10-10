HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendi ipiyle 8 metrelik kuyuya düştü

Kendi ipiyle 8 metrelik kuyuya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir kişi kendisine bağladığı ipin kopması sonucu 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Aksu, kuyu içerisine boru takmak için kendisine bağladığı iple kuyu içerisine inmeye çalıştı.

Kendi ipiyle 8 metrelik kuyuya düştü

Adıyaman’da, bir kişi kendisine bağladığı ipin kopması sonucu 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Aksu, kuyu içerisine boru takmak için kendisine bağladığı iple kuyu içerisine inmeye çalıştı. Ağırlığa dayanamayan ip kopunca Aksu, 8 metrelik kuyunun dibine düşerek burada mahsur kaldı. Yakınları tarafından fark edilen olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda Mehmet Aksu’yu bulunduğu yerden çıkardı. Mehmet Aksu’nun olay anında yaralanmadığı sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kendi ipiyle 8 metrelik kuyuya düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
6 saat böyle bekledi6 saat böyle bekledi
"VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları açıkladı! "VIP" önemli kişileri koruma kursu mülakat sonuçları açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Senetteki miktarlarla ilgili hayati karar
Senetteki miktarlarla ilgili hayati karar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Samatya'da batan balıkçı teknesinden nefes kesen kurtarma operasyonu
Nefes kesen operasyon! Batan tekneden böyle kurtarıldı
1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün kapalı olacak
Sürücüler dikkat! 32 gün kapalı olacak
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
Denize inmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ukraynalı turist 6 saatte kurtarıldı
6 saat böyle bekledi
Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra ölü bulundu
Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.