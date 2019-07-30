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Kendi iş yerinden çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Konya’da bir kişi, 12 yıldır çalıştığı sanayi sitesindeki bir iş yerinden çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi.

Kendi iş yerinden çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalandı

Konya’da bir kişi, 12 yıldır çalıştığı sanayi sitesindeki bir iş yerinden çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan bobinaj üretimi yapan bir iş yerinde 12 yıldır çalışan Serkan B., bakır musluk başlığı, bakır civata somunu, ağırlık kiloları gibi demir malzemeleri çaldı.
İş yerinde diğer çalışanlarının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yeri çalışanlarının ifadeleri doğrultusunda malzemeleri çalan şahsın iş yeri çalışanlarından Serkan B., olduğunu belirledi. Serkan B.’nin gidebileceği adresler doğrultusunda çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı Karatay ilçesinde bulunan bir hurdacıda olduğunu belirledi. İş yerine ulaşan ekipler, Serkan B.’yi çaldığı malzemeleri satmaya çalıştığı sırada yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan şüphelinin "paraya ihtiyacım vardı, o yüzden malzemeleri çaldım" dediği öğrenildi. Serkan B., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kendi iş yerinden çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalandı

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