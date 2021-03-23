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Kendi kartelini kuran kaçakçı üzerinde notlarla ölü bulundu

23.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'daki Jalisco kartelinin ayrılmadan önce önde gelen isimlerinden biri olan Carlos "El Cholo" Enrique Sanchez'in cesedi bir parktaki bankta siyah poşete sarılı biçimde bulundu.

Kendi kartelini kuran kaçakçı üzerinde notlarla ölü bulundu

Sanchez 2017'de ayrıldığı uyuşturucu kartelinin önemli üyelerinden biriydi. Mexico News Daily'nin haberine göre cesedin kimliği resmen doğrulanmasa da Meksikalı yetkililer geçen hafta bulunan cesedin kendi çetesini kurmak için ayrılmadan önce Jalisco New General Karteli'nin üyesi Carlos "El Cholo" Enrique Sanchez'e ait olduğunu düşünüyor.

New York Post'un bildirdiğine göre polis cesedin üstüne bıçaklarla tutturulmuş iki not buldu. Notlardan birinde "hain El Cholo" yazdığı belirtildi.

**CESET EL CHOCO'YA AİT

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'El Cholo'ya ait olduğu düşünülen ceset internette yayımlanan bir videonun ardından ortaya çıktı. Söz konusu videoda elleri kelepçeli uyuşturucu kaçakçısı silahlı Jalisco karteli üyelerinin hemen önünde dururken görülüyor.

Videoda görülen 'El Cholo' polisle işbirliği yaptığını iddia etmişti. Yetkililer ölümünün bununla alakalı olabileceğini düşünüyor. İşbirliği yaptığı iddia edilen Mexico City Polis Teşkilatı Amiri Omar Harfuch García, Twitter'da hakkındaki iddiaları reddetti.

Jalisco başsavcısı Gerardo Octavio Solis Gomez, "Bu materyal, bir organize suç örgütü tarafından devleti istikrarsızlaştırmak için planlanmış stratejinin varlığını doğruluyor. Her şey cesedin ‘El Cholo' lakaplı Carlos Sanchez Martinez'e ait olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'El Cholo'nun Jalisco kartelinden ayrılıp kendi kartelini kurmasından bu yana, iki grup Guadalajara'da ve Orta Meksika'nın başka yerlerinde uyuşturucu kaçakçılığının kontrolü için savaş halinde.

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