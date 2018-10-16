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Kendi kazdıkları çukurda yakalandılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.

Kendi kazdıkları çukurda yakalandılar!

Dün akşam kırsal Demirboğa Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık bölgede izinsiz kazı yapan 4 kişiyle karşılaştı. A.B., A.T., B.K. ve M.G., kazdıkları çukurda ellerinde kazma ve küreklerle yakalanarak gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

Şüphelilerden B.K. ve M.G.'nin, daha önce de aynı suçtan sabıkaları olduğu belirlendi. Kazı bölgesinde bulunan kazma, kürek, hilti ve jenaratöre el konulurken, soruşturma sürdürülüyor

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Bursa Yenişehir kaçak kazı defineci define

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izinsiz hazine arazisi kazmaktan adam başı 600 tl ve ilk mahkemeye kadar iki ay hapis hazırlanın angutlar
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