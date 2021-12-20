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Kendi kendine giden Tesla'da bebek doğurdu!

20.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Philedelphia eyaletinde hamile bir kadın, eşi tarafından otopilot moduna alınan bir Tesla'da doğum yaptı. Tesla'nın elektrikli aracında doğan bebeğe hemşireler tarafından "Tesla bebek" lakabı takıldı.

Kendi kendine giden Tesla'da bebek doğurdu!

Tesla'nın elektrikli otomobillerinde yaşanan ilginç birçok olay ile karşılaştık. Buna otopilot modundayken uyuyan sürücüler de dahil. Ancak Tesla'da doğuma belki de ilk kez tanık oluyoruz.

SUYU GELDİ AMA TRAFİĞE TAKILDI

The Guardian'ın haberine göre, Tesla'daki doğum olayı, 33 yaşındaki Yiran Sherry ve 34 yaşındaki eşi Keating Sherry, üç yaşındaki oğulları Rafa'yı anaokuluna götürürken gerçekleşti. Hamile olan Yiran Sherry'nin suyu geldi. Aile trafiğe takılırken, kasılmaların hızla artması ve trafiğin zar zor hareket etmesiyle çift, hastaneye zamanında yetişemeyeceklerini anladı.

ARABAYI OTOPİLOTA ALDI

Keating Sherry, navigasyon sistemini 20 dakika uzaklıktaki Paoli'nin batı banliyösünde bulunan hastaneye ayarladıktan sonra aracı otomatik pilota aldı. Keating Sherry, karısıyla ilgilenirken bir elini arabanın direksiyonuna koyduğunu söyledi. Sherry "Elimi koparacak gibi sıkıyordu. Ben de ona 'Nefes almaya odaklan' diyordum. " dedi.

Tesla

Yiran Sherry, hastaneye ulaşana kadar doğum yapmak için bekleyip beklememe kararının acı verici olduğunu belirtti. Ancak, tahmini varış zamanlarına bakmaya devam ettiğini ve zar zor hareket ettiğini gördüğünü ifade etti. Daha sonra ise anne Yiran Sherry, bebeği dışarı itmeye karar verdi.

VE "TESLA BEBEK" DOĞDU

Hastaneye vardıklarında bebeğin doğduğunu anlatan çift, hemşirelerin ön koltukta bebeğin göbek bağını kestiğini söyledi. Hastanedeki hemşireler bebeğe "Tesla bebek" lakabını verdi. Yiran, hemşirelerin "Tesla bebeği" görmek için odasına gelip durduklarını belirtti.

TESLA MÜHENDİSLERİNE TEŞEKKÜR

Çift, kızlarına Maeve Lily adını verdi. Keating Sherry, “Mükemmel otopilot tasarımı için dahi Tesla mühendislerine teşekkür ederiz” dedi.

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