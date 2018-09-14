"Kendi kendine kolonoskopi çalışması" Ig Nobel Ödülü kazandı

Bu yılki ödül törenine Japonya'nın Komagane kentindeki Showa Inan Hastanesinden Akira Horiuchi'nin "Oturur Pozisyonda Kolonoskopi: Kendi Kendine Kolonoskopiden Çıkarılan Dersler" bilimsel raporu damgasını vurdu. Horiuchi, "sakın evde denemeyin" diyerek tanıttığı yönteminin aslında kolonoskopinin ne kadar basit bir işlem olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

Bu yıl 28'incisi verilen ödüle layık görülenler arasında "insan eti yemenin hiç de besleyici olmadığını" ortaya koyan İngiliz arkeolog, yüksek teknoloji ürünlerini satın alanların kullanma kılavuzunu okumakla uğraşmadığını bulan Avustralyalı ekip ve araç kullanırken yüksek sesle bağırıp küfretmenin etkilerini ölçen İspanyol araştırmacılar bulunuyor.

BOSTON (AA) - Harvard Üniversitesinin Nobel karşıtı geleneksel "Ig Nobelleri"ne bu yıl Japon bilim adamı Akira Horiuchi'nin kendi kendine, oturur pozisyonda kolonoskopi denemelerinden çıkardığı dersleri paylaştığı bilimsel raporu damga vurdu.

Törende gerçek Nobel ödülü sahipleri, kazananlara 10 trilyon Zimbabve dolarından oluşan para ödülünü takdim etti.

Konuşma yapanlara çok sayıda kağıttan uçağın atıldığı törende Harvard Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü mensuplarının yardımıyla "Kırık Kalp Operası" sahnelendi.

“Annals of Improbable Research (Olası Görülmeyen Araştırmalar Yıllığı)” dergisi tarafından 28 yıl önce başlatılan Ig Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananları şöyle:

Tıp Ödülü: Böbrek taşlarını düşürmekte eğlence treni kullanımının etkilerini araştıran Marc Mitchell ve David Wartinger (ABD)

Antropoloji Ödülü: Bir hayvanat bahçesinde yaptıkları araştırmada kendilerini taklit eden insanları gören şempanzelerin, insanları daha çabuk ve daha iyi taklit edebildiğine ilişkin kanıt toplayan Tomas Persson, Gabriela-Alina Sauciuc ve Elaine Madsen (İsveç)

Biyoloji Ödülü: Şarap uzmanlarının sadece koklayarak bir kadeh şarapta minik bir sinek bulunup bulunmadığını fark edeceğini kanıtlayan Paul Becher, Sebastien Lebreton, Erika Wallin, Erik Hedenstrom, Felipe Borrero-Echeverry, Marie Bengtsson, Volker Jorger ve Peter Witzgall (İsveç)