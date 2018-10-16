Suudi Arabistan'ın kuzeyinde bir kasabada, parkta kendi kendine sallanan salıncak tüyler ürpertti. Orada bulunan kişilerin şaşkın bakışları arasında sallanmaya devam eden salıncak videoya kaydedildi. Farklı açılardan aynı olayın görüldüğü ve kaydedildiği o anlar böyle görüntülendi.



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