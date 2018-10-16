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Kendi kendine sallanan salıncak tüyler ürpertti

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kendi kendine sallanan salıncak tüyler ürpertti.

Suudi Arabistan'ın kuzeyinde bir kasabada, parkta kendi kendine sallanan salıncak tüyler ürpertti. Orada bulunan kişilerin şaşkın bakışları arasında sallanmaya devam eden salıncak videoya kaydedildi. Farklı açılardan aynı olayın görüldüğü ve kaydedildiği o anlar böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Salıncak

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