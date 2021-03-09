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Kendi köpekleri için sokak köpeklerinin kulübelerini çaldılar

09.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için koyulan kulübelerin kimliği bilinmeyen kişilerce çalınmasının ardından çalışma başlatan polis, hırsızları güvenlik kameralarından tespit ederek yarım saat içerisinde yakaladı.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ESTİM Toptancılar Sitesi yakınlarındaki bir tarlaya, sokak köpeklerinin barınması için hayvanseverlerce kulübeler koyuldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için koyulan kulübelerin kimliği bilinmeyen kişilerce çalınmasının ardından çalışma başlatan polis, hırsızları güvenlik kameralarından tespit ederek yarım saat içerisinde yakaladı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ESTİM Toptancılar Sitesi yakınlarındaki bir tarlaya, sokak köpeklerinin barınması için hayvanseverlerce kulübeler koyuldu. Kulübeleri gören kimliği belirsiz 4 şahıs, kamyonla gelerek kulübeleri bulunduğu yerden çaldı. Hırsızlık anı güvenlik görevlileri tarafından ESTİM Toptancılar Sitesi güvenlik kameralarından fark edildi. Durumdan şüphelenen güvenlik görevlileri, kulübeleri koyanlardan Nesrin Çiçek’i arayarak başka bir yere taşıyıp taşımadıklarını sordu. Herhangi bir taşıma işleminin söz konusu olmadığı yanıtını almaları üzerine görevliler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından aracın plakasını ve hırsızların kimliklerini tespit etti. Ekipler, olayın gerçekleşmesinin ardından yarım saat içerisinde şüphelileri yakaladı. Emniyetteki sorgularında hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği belirlenen 4 şahıstan 2’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
Öte yandan, şahısların kulübeleri kendilerine ait köpekleri için çaldıkları öğrenildi. Çalınan kulübeler ise tekrardan yerine bırakıldı. Bölgedeki sokak hayvanlarına mama bırakan ve kulübelerin yerleştirilmesine yardım edenlerden Nesrin Çiçek, kulübeleri çalan yaşı küçük şahıslarla anlaştıklarını belirtti. Şahıslar ve hayvanseverler arasında, kulübelerin bulunduğu tarlanın taşını ayıklamaları ve 2 adet kulübe bağışlamaları konusunda anlaşma yapıldığı öğrenildi.

“Üzücü bir olay yaşadık”
Yaşadıkları olayın çok üzücü olduğunu ve bölgedeki sokak hayvanlarının tek çatısının o kulübeler olduğunu belirten Nesrin Çiçek, “Dün üzücü bir olay yaşadık. Çünkü sokak hayvanlarının tek serveti tasmaları ve biz gönüllüler tarafından yapılan kulübeleridir. Onların tek çatısı bu. ESTİM Toptancılar Sitesi güvenlik kameralarının gördüğü bir noktaya kulübelerimizi yerleştirmiştik. Güvenlikteki arkadaşlar bu olayı haber verdi. Bize ‘Kulübeleri mi taşıyorsunuz’ dediler. Biz de taşımadığımızı söyleyince bunun bir hırsızlık olduğunu fark ettik. Hemen emniyete ihbarda bulunduk. Karakolda görevli arkadaşlar hemen gelip görüntüleri aldı. Kamyonun plakası ve kişilerin görüntüleriyle birlikte kimliklerine ulaşabildik. Hızlı bir şekilde gelişti. Memur arkadaşlar hırsızlık yapan kişileri tespit ederek ulaştıklarını bildirdi. Kulübeleri kamyona yükleyerek bölgeye geri getirdiler” diye konuştu.

“Biraz daha duyarlı ve hassas olmalıyız”
Eskişehir’de kış mevsiminin çetin geçtiğini hatırlatan ve sokak hayvanlarının kulübelere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çiçek, “Çalanlardan iki tanesinin yaşı küçük olduğu için soruşturmaları çocuk şubede devam ediyor. Sokak hayvanlarının tasmaları aksesuar olarak kullanılmıyor. Yaralanmalar veya kaza yaşanması gibi durumlarda daha kolay yakalayabilmemiz için gerekli şeylerdir. Eskişehir’in kışı çok çetindir. Herkesin burnunu kapıdan çıkartmadığı şartlarda, tarlalardan topladığımız yaklaşık 34 tane yavru köpeği büyüttük. Biraz daha duyarlı ve hassas olmalıyız” dedi.

“Tarlanın taşını ayıklayacaklar”
Kulübeleri çalan şahıslara örnek teşkil etmesi açısından ilginç bir ceza vereceklerini aktaran Nesrin Çiçek şunları kaydetti:
“Kulübeleri çalan kişiler, bu tarlanın taşını ayıklayacak. Bize de 2 tane kulübe bağışlayacaklar. Kendilerinin bir tane köpeği olduğunu öğrendim. Onu da sokakta bulmuşlar. Kulübeleri rastgele koyulmuş düşüncesi var, ama biraz masumiyet arayınca durumun öyle olmadığını anlıyoruz.”

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