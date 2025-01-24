Kendi küçük ama etkisi büyük: Strese ve hastalıklara iyi geliyor!

Tıpta yeri olmasa da bu taşların faydalı olduğuna inanan vatandaşlar, tespih olarak ve boyunlarına asmak suretiyle kehribar taşlarını kullanıyor. Tespihçi Mehmet Tosun, kehribar taşının strese ve bazı hastalıklara, 6 aylıktan sonra bebeklerin diş ağrısı yaşamamasına faydası olduğunu söyledi.

Sahte kehribar ayrımının tuzlu suyla yapıldığını söyleyen Tosun, "Tuzlu suya bırakıldığında battığı zaman sahte kehribardır ama batmazsa, su üstünde kalırsa orijinal olduğu anlaşılır" dedi.

Taşların ekserisinin bin yıllık kehribarlar olduğunu söyleyen Tosun, “Doğal ortamlarda yetişen kehribarlardır. Doğal taşlardan en iyisi damla kehribarıdır” şeklinde konuştu.

(İHA)