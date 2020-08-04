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  4. Kendi kullandığı kamyonun altında kaldı!

Kendi kullandığı kamyonun altında kaldı!

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde, duyanların kulaklarına inanamadığı bir kaza yaşandı. Mola vermek için kamyonundan inen genç sürücü, freninin boşaldığı öne sürülen kamyonun altında kalarak can verdi. Kaza bir benzin istasyonunun önünde gerçekleşti. Dehşet kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola vermek için 10 VY 945 plakalı kamyonu ile Kula Küçük Sanayi Sitesi’nin altındaki bir benzinlikte duran Sedat Tosun (27), kardeşi ile birlikte kamyondan indi. Daha sonra Sedat Tosun, freni boşalarak aniden harekete geçen kamyonun altına kaldı. Gencin üzerinden geçen kamyon, benzinlik içerisinde bir süre ilerledikten sonra, istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Tosun, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gencin yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları ise Kula Devlet Hastanesinde sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen feci kaza benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, park halindeki kamyonun bir anda hareket ettiği ve Tosun’un üzerinden geçip benzinlik içerisinde ilerleyerek duvara çarptığı görülüyor. İHA

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