HABER

Kendi mallarıymış gibi aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.İlk olay Mahmudiye Mahallesinde bulunan bir kereste firmasının önünde meydana geldi.

Kendi mallarıymış gibi aldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
İlk olay Mahmudiye Mahallesinde bulunan bir kereste firmasının önünde meydana geldi. At arabasıyla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler işyeri önünde bulunan keresteleri kendi mallarıymış gibi at arabasına yükleyerek kayıplara karıştı. İşyeri önünde bulunan kerestelerinin olmadığını fark eden firma sahibi güvenlik kamera görüntüleri izleyince kerestelerin çalındığı gördü. Firma sahibi durumu polis ekiplerine haber vererek şikayetci oldu.
Bir diğer hırsızlık olayı ise OSB’de meydana geldi. Çöpleri dökmek için işyerinin girişine bırakılan bidonu gözüne kestiren bir kadın hiç birşey olmamış gibi bidonu alıp arabasına koyup yoluna devam etti. Firma sahibi kamera görüntülerini incelediğinde bidonun çalındığı görünce şok oldu. Defalarca aynı durumla karşı karşıya kalan firma at arabalı hırsızlardan bıktı. Her iki olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kendi mallarıymış gibi aldılar

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!Dikkatsizlik az daha bir cana mal oluyordu!
Ağaç yerine ayağını kestiAğaç yerine ayağını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.