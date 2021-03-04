Kendi motosikleti gibi alıp gitti, güvenlik kamerasına takıldı

Manisa’da hırsız, gözüne kestirdiği kaldırımdaki elektrikli motosiklete sahibiymiş gibi binerek uzaklaştı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yunusemre ilçesi Kuyualan Mahallesi Tevfikiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işten dönen İbrahim Büyükşahin (30), elektrikli motosikletini her zamanki gibi evinin önündeki kaldırıma bıraktı. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Şahin, komşusunun iş yeri güvenlik kamerasını inceledi. Elektrikli motosikletinin çalındığını anlayan Şahin, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kendi motosikletiymiş gibi alıp gitti

Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapşonlu bir hırka giydiği ve yüzünü gözlerine kadar atkıyla kapattığı görülen hırsız, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak önce etrafı gözlüyor. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen hırsız, daha sonra rahat bir tavırla elektrikli motosiklete sahibiymiş gibi binerek uzaklaşıyor.