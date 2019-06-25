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Kendi motosikleti gibi binip çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı.

Kendi motosikleti gibi binip çaldı

Şanlıurfa’da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir motosikletin yanına gelen hırsız, kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendi motosikleti gibi binip çaldı

Kendi motosikleti gibi binip çaldı

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