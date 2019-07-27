Kendi oğlu için ürettiği propolis ile girişimci oldu

İSTANBUL (AA) - Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi oğlunun bağışıklık problemini propolis ile çözerek ürettiği ürün ile girişimciliğe adım attı.

SBS Bilimsel Bio Çözümler'den yapılan açıklamaya göre, Samancı uzun yıllar özel sektörde Gıda Yüksek Mühendisi olarak çalıştı. Profesyonel kariyerine devam ederken, o dönemde oğlunda bir takım sağlık sorunları belirmeye başladı.

Samancı, oğlu 11 aylıktan itibaren 2 ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve sürekli antibiyotik vermek zorunda kalıyordu. 5 yaşına geldiğinde antibiyotiklerden dolayı çok kötü bir alerji gelişti ve tedavisi de yoktu. O dönemde doktor doktor gezdi. Son ziyaret ettikleri doktor çocuğuna “Henoch Schönlein Purpurası” teşhisi koydu. Bu hastalık kanın damardan dışarı sızdığı bir nevi iç kanama idi ve doktor çocuğunun bağışıklığının aşırı düşük olduğunu belirtti.

Samancı, bağışıklığını arttırmak amacıyla bilimsel çalışmaları, tıbbi yayınları araştırmaya başladı. Tıbbi yayınlarda sürekli propolis ve arı sütü karşısına çıkıyordu. Bu ürünlerin tüm dünyada bağışıklığı doğal yollarla güçlendirmek için kullanıldığı, prematüre doğan bebeklerde dahi enfeksiyonlara karşı kullanıldığı belirtiliyordu. O da bu ürünleri temin edip çocuğuna vermeyi düşündü. Oğlu için kendisi üretmeye karar verdi. 6 ay kendi ürettiği propolis özütü ve arı sütünü kullandıktan sonra oğlunda ne ateş ne alerji kalmıştı ve bağışıklığı da artmıştı. Bu şifayı görünce tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktı.