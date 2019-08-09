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Kendi otomobilinin benzerine bindi, polis arayınca yanlışı fark etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde geldiği hastanede işini bitirdikten sonra otoparktaki kendi aracına benzeyen aynı model ve renk başka bir araca binerek hastaneden ayrılan kişi, polis ekipleri tarafından aranarak aracın kendine ait olmadığının söylenmesi üzerine yanlışlığı fark ederek hastaneye gelip aracı sahibine vererek özür diledi.Olay, Konya’nın Kulu ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde geldiği hastanede işini bitirdikten sonra otoparktaki kendi aracına benzeyen aynı model ve renk başka bir araca binerek hastaneden ayrılan kişi, polis ekipleri tarafından aranarak aracın kendine ait olmadığının söylenmesi üzerine yanlışlığı fark ederek hastaneye gelip aracı sahibine vererek özür diledi.
Olay, Konya’nın Kulu ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kişi 42 M 7274 plakalı otomobili ile Kulu Devlet Hastanesine gelerek aracını otoparka bıraktı. Bir süre sonra hastanede işini bitiren vatandaş, otoparkta bulunan Haymana ilçesinden gelen Mustafa Güngör’e ait aynı sırada park halinde olan aynı marka aynı renk 06 BZ 2626 plakalı otomobile binerek otoparktan ayrıldı. Mustafa Güngör ise aracını bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Yerine bırakılan veya yanlışlıkla çalıştırıp binip giden kişiye ait otomobilin plakasından yola çıkan polis, sürücüye ulaşarak binip gittiği otomobilin kendine ait olmadığını söylemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Mustafa Güngör’e ait götürdüğü otomobili tekrar getiren kişi yanlışlıkla götürdüğünü söyleyerek özür dileyip aracı teslim etti.

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