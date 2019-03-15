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Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kendi penisini kesip siyah poşet içinde evde bırakan ve daha sonra hastaneye kaldırılan adamdan yeni haberler var. Polis soruşturmasına göre adamın penisini kendisi değil ev arkadaşı kesti!

Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

Korkunç olay İspanya'nın Zaragoza kentinde meydana gelmişti. Şehrin en işlek caddelerinden birinde bir adam bacak arasından kanlar akarken görülmüş ve hemen hastaneye kaldırılmıştı

Hastanede adamın kendi penisini kestiği ortaya çıkmıştı.

Polislere, kestiği penisini evde siyah bir poşetin içine koyduğunu söyleyen adamın cinsel organı hemen hastaneye ulaştırılmıştı. Acilen operasyona alınan 33 yaşındaki adamın penisi yerine
dikilmişti.

Ancak polis evde yaptığı araştırmada ortamın çok temiz olduğundan şüphelenerek soruşturmayı genişletti.

Soruşturma kapsamında adamın ev arkadaşı gözaltına alındı. Polis kaynaklarına göre
adamın penisini kesip bu anları videoya kaydetmesi için ev arkadaşını ikna ettiği, ev arkadaşının da bunu kabul ettiği tahmin ediliyor.

Gözaltındaki şüpheli henüz suçunu itiraf etmedi ama polis duruma kesin gözüyle bakıyor.

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