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KENDİ TASARLADIĞI DRONE İLE TEKNOFEST'TE KATILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

 - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve hurda malzemelerden 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'i olan TEKNOFEST'e katılmak üzere İstanbul'a geldi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve hurda malzemelerden 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'i olan TEKNOFEST'e katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Hurda malzemelerden yaptığı insansız hava aracı(drone) ile Hakkarili genç Bedran Tüner, bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan 19 yaşındaki Bedran Tüner, TEKNOFEST'e katılacak olmak büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tüner, "Yüksekova'dan TEKNOFEST için geldim. Kendi tasarladığım dronenu sergileme fırsatı bulacağım, yeni insanlarla da tanışma fırsatım olacak. Yeni eleştiriler alıp yeni geliştirmelerle daha ileri taşıyacağım" dedi.

"YENİ FİKİRLERLE DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Drone'nun çok pahalı olduğu için hurda malzemelerden kendisinin ürettiğini ifade eden Tüner konuşmasında şunları söyledi:
"Drone malzemeleri çok pahalı olduğu için alamadım kendim yapmaya çalıştım. Bozuk Drone parçaları ve hurda malzemeleri ile kendi dronenumu tasarladım. Yarın göreceğim dronelar ile kendimi daha çok geliştirip yeni fikirler kazanacağımı düşünüyorum. Yeni fikirler ile birlikte ülkemiz için daha iyisini yapacağıma inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bedran Tüner açıklamaları
-DDetay görüntüler

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