HABER

Kendi tasarladığı drone ile TEKNOFEST'te katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:42 | Son Güncelleme

 - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve hurda malzemelerden 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'i olan TEKNOFEST'e katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Kendi tasarladığı drone ile TEKNOFEST'te katılıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve hurda malzemelerden 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'i olan TEKNOFEST'e katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Hurda malzemelerden yaptığı insansız hava aracı(drone) ile Hakkarili genç Bedran Tüner, bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan 19 yaşındaki Bedran Tüner, TEKNOFEST'e katılacak olmak büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tüner, "Yüksekova'dan TEKNOFEST için geldim. Kendi tasarladığım dronenu sergileme fırsatı bulacağım, yeni insanlarla da tanışma fırsatım olacak. Yeni eleştiriler alıp yeni geliştirmelerle daha ileri taşıyacağım" dedi.

"YENİ FİKİRLERLE DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Drone'nun çok pahalı olduğu için hurda malzemelerden kendisinin ürettiğini ifade eden Tüner konuşmasında şunları söyledi:
"Drone malzemeleri çok pahalı olduğu için alamadım kendim yapmaya çalıştım. Bozuk Drone parçaları ve hurda malzemeleri ile kendi dronenumu tasarladım. Yarın göreceğim dronelar ile kendimi daha çok geliştirip yeni fikirler kazanacağımı düşünüyorum. Yeni fikirler ile birlikte ülkemiz için daha iyisini yapacağıma inanıyorum."

Kendi tasarladığı drone ile TEKNOFEST'te katılıyorKendi tasarladığı drone ile TEKNOFEST'te katılıyor

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Arnavutköy katliamını yapan Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiArnavutköy katliamını yapan Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklamaİmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

Minik Leyla’nın davasında 12 tanık ifadesini değiştirdi

12 tanık ifadesini değiştirdi!

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Arnavutköy'de aile katliamı! Annesini, üvey babasını ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da aile katliamı!

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.