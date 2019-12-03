Kendi vatandaşlarını dolandırmaya kalktılar

Şanlıurfa’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan Irak uyruklu şahıslar, Yozgat’ta yaşayan Irak uyruklu Adnan S.A.’yı (34) “Şanlıurfa’da adının parada sahtecilik olayına karıştığını ve hakkında dava açıldığını” söyleyerek dolandırmak istedi.

Şanlıurfa’da kendilerini polis olarak tanıtan Irak uyruklu şahıslar, Adnan S.A.’yı (34) arayarak korku ve baskı altına almak için adının parada sahtecilik olayına karıştığını belirterek hakkında dava açıldığını söyledi. Bu davanın kapatılması için istedikleri parayı, kendisine gönderecekleri istihbaratçıya teslim etmesini söyleyen şahıslar, Adnan S.A.’nın ticari bir taksiye binerek Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir alana gitmesini istedi. Dolandırıcılar daha sonra Adnan S.A. gibi Yozgat’ta yaşayan bir diğer Irak uyruklu Ahmed F.J.’ye de aynı yalanı söyleyerek kendilerine inandırdı. Ahmed F.J.’yi istihbaratçı gibi kullanan şahıslar, Ahmed F.J.’yi de Yozgat Emniyet Müdürlüğüne yönlendirip burada bulunan Adnan S.A. isimli şahıstan parayı alıp Şanlıurfa’ya getirmesini söyledi. Olaydan kısa süre sonra "Güneş ve Ay" parolasıyla Yozgat Emniyet Müdürlüğü karşısında buluşan Adnan S.A., 5 bin 400 doları Ahmet F.J.’ye teslim etti. Parayı verdikten sonra kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Adnan S.A., durumu emniyete bildirdi.

Adnan S.A.’dan aldığı 5 bin 400 doları Şanlıurfa’ya götürmek üzereyken Ahmed F.J., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde yakalandı. Ekiplerince ele geçirilen 5 bin 400 dolar Adnan S.A.’ya teslim edildi.

Emniyet ekipleri tarafından Ahmet F.J.’nin de aynı yöntemle kandırıldığı ve kurye olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Tercüman aracılığıyla açıklamalarda bulunan Adnan S.A., Iraklı vatandaşlara uyarılarda bulunarak kimsenin bu tür oyunlara gelmemesini ve böyle bir arama ile karşılaştıklarında durumu polise bildirmeleri gerektiğini söyledi.



