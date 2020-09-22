HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendi yaptığı kazayı görüntüledi

Kendi yaptığı kazayı görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, seyir halinde olan bir otomobilin önündeki traktöre çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Asri Mezarlık önünde meydana geldi.

Gaziantep’te, seyir halinde olan bir otomobilin önündeki traktöre çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Asri Mezarlık önünde meydana geldi. İddiaya göre, Asri Mezarlık yönünden otogar yönüne seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ışıkları geçtikten sonra önünde ani manevra yapan sürücüsü öğrenilemeyen 27 DS 463 plakalı traktöre arkadan çarptı. Otomobilin traktöre çarpma anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazanın ardından iki araç cadde üzerindeki refüje çıkarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiriEdirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Mali Şube'nin operasyonunun detayları belli oldu! Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş gözaltında
Ünlü iş insanlarına operasyon
Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı! 7 yıla kadar hapis cezası istendi
Gökçe Fırat Çulhanoğlu için istenen ceza belli oldu
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
İletişim Başkanlığı'ndan üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır
'Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır'
Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.