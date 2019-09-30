HABER

Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde atlayıştan kısa süre sonra paraşütten düşerek hayatını kaybeden Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi - Kuzen Tufan Candemir: - "Yaptığı pisti üniversite öğrencileri, yamaç paraşütüne gönül verenler kullanıyordu. Son uçuşunu da o pistten yaptı"

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, paraşüt kazasında yaşamını yitiren 63 yaşındaki Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi.

Bozdağ Yaylası'nda, dün yamaç paraşütüyle havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle sert şekilde düşüp hayatını kaybeden Candemir'in, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Candemir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ödemiş'e götürüldü.

Kuzen Tufan Candemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının oğlu olan Gürbüz Candemir'in yamaç paraşütü, rüzgar sörfü ve kayak gibi sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Candemir, şöyle konuştu:

"Hayat dolu bir insandı. Yaklaşık 5 bin uçuşu vardı. Hocaları eğiten biriydi. Son uçuşunda bir kaza meydana geldi, kurtarılamadı. Derinden sarsıldık. Uçmak çok mutlu olduğu bir işti. Bozdağ'da kendisi bir pist yaptırmıştı. Yamaç paraşütünün öncülerindendi. Yaptığı pisti üniversite öğrencileri, yamaç paraşütüne gönül verenler kullanıyordu. Son uçuşunu da o pistten yaptı."

Metin Gençpınar ise arkadaşının gökyüzü sevdalısı olduğunu söyledi.

Kazanın ters rüzgar nedeniyle meydana geldiğini öğrendiğini aktaran Gençpınar, "Uçmayı çok seven bir insandı. Uçmayı ekmek, su gibi severdi. Tutkusu eceli oldu. Çok sevdiği gökyüzü onu bizden aldı." dedi.

Mustafa Ali Kasap da 20 yıllık arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.

Zaman zaman uçuşa giderken arkadaşının malzemelerini taşıdığını anlatan Kasap, "Birçok kişi ona özenerek uçmaya başladı. Beni de uçma konusunda heveslendirdi ama kısmet olmadı. O sonsuzluğa uçtu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!
HDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyaretiHDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmir Adli Tıp Kurumu paraşüt Pist uçmak

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Türk lider hayatını kaybetti

Türk lider hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerle ilgili Vali'den açıklama

Vali'den öğrencileri ilgilendiren açıklama

Son dakika: Eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.