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Kendi yaptığı sörf tahtasını traktöre bağlayarak sulama kanalında sörf yaptı! "Kimse denemeye kalkmasın"

07.06.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir gencin, çocukken çizgi filmden görüp merak sardığı sörfü, kendi yaptığı tahtasıyla traktör yardımıyla sulama kanalında yapması görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındaki genç Mazlum Kaya, çocukken çizgi filmlerden gördüğü sörfe merak sardı. Kaya, bundan 6 yıl önce kendi kendine sörf tahtası yaptı. Kaya daha sonra bu tahta ile sulama kanalında traktör yarımıyla sörf yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sulama kanalındaki sörfü görüntüleyip sosyal medyaya atınca büyük ilgi gördü. Kaya, şimdi sürekli traktör yardımıyla sulama kanalında sörf yapıyor. Kaya, izlediği çizgi filmlerden dolayı sörfe merak sardığını, Adana’da da sörf yapacak yer olmadığı için bunu sulama kanalında yaptığını belirterek, “Sörfü çok seviyorum. Sörf tahtamı da kendim yaptım. Çocukluğumdan bu yana izlediğim çizgi filmlerden dolayı sörfe merakım var. Sulama kanalında da çok zevkli oluyor. Çok keyif alıyorum” dedi.

Kaya, kendisinin sörf yaptığı yerin derinliğinin az olduğunu, ayrıca profesyonel yüzücü olduğunu belirterek, “Ben bunu bir farkındalık için yapıyorum. Ama kimse denemeye kalkmasın. Özellikle çocuklar da sulama kanalına, derin olan yerlere girmesin. Çünkü her yıl onlarca çocuk ölüyor. Buna lütfen dikkat edelim” diye konuştu.

(İHA)

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Adana sörf

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