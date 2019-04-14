Kendi yaptığı yatay bisikletle yıllara meydan okuyor

NİŞ (AA) - SANJA JANACKOVIC - Sırbistan'ın güneyindeki Niş şehrinde yaşayan 71 yaşındaki Milance Djuric, kendi yaptığı yatay bisikletle adeta yıllara meydan okuyor.

Her gün ortalama 30 kilometre bisiklet süren Djuric, insanlara sağlıklı ve çevre dostu bir yaşamın her yaşta mümkün olabileceğini gösteriyor.

AA muhabirine kendi yaptığı yatay bisikletin ortaya çıkma hikayesini anlatan Djuric, bu sıra dışı bisikletin yanı sıra Niş şehrinde rüzgar sörfü yapabilmek için sörf tahtası yapan ilk kişinin de kendisi olduğunu söyledi.

Kendisini "tam bir spor düşkünü" olarak nitelendiren Djuric, bir dönem yamaç paraşütüne de çok meraklı olduğunu ifade etti.

Emekli bir programcı olan Djuric, son altı yıldır düzenli olarak kendi yaptığı yatay bisiklete bindiğini anlatarak "Diğerlerinden faklı olarak bu bisiklette sırtımı, boynumu ve başımı yaslayabileceğim bir yer var ve bu, sürüşün daha rahat ve konforlu olmasını sağlıyor." dedi.

Yaşına rağmen özel bisikletinden vazgeçmeyen Djuric, bilhassa kendisi yaşlarda olan insanlara da benzer türde bisiklet kullanmalarını tavsiye ederek bu bisikleti sürerken herhangi bir zorlanma ve acı hissetmediğini söyledi.