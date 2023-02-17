Kendi yaptıkları apartmanlarda can verdiler! Haklarında gözaltı kararı verilen 2 müteahhit enkaz altında yaşamını yitirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Diyarbakır’da enkaz yığınları oluşmasına yol açtı. Enkaz çalışmaları sürerken, şimdiye kadar gözaltı kararı alınan 67 şüpheli 15’i tutuklandı, 22’si adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı. Yıkılan binalardan Sözel Apartmanı'nı yapan Celal İ. ile Dündar Apartmanı'nın müteahhidi Halil İ.'nin kendi yaptırdıkları binaların enkazları altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DEPREM SORUŞTURMA BÜROSU'NA ÜÇ SAVCI VE BİR BAŞSAVCI VEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ

Diyarbakır’da doğrudan hissedilen depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesinde Mevlana Halit Mahallesi’ndeki Hisami Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi’ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki Dündar Apartmanı, Tesisler Kavşağı’nda bulunan Serin-2 Apartmanı ile Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi’nin üstündeki bina ve Kooperatifler Mahallesi’ndeki Sözel Apartmanlarına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan "Deprem Soruşturma Bürosu"nda bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı görevlendirildi.

67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yıkılan binaların yapısıyla oynandığı yönünde hakkında şüphe bulunan 67 şüpheliye gözaltı kararı çıkarıldı. Adli süreci yöneten savcılar, söz konusu binalarla ilgili, binanın yapısına etki edecek şekilde tadilat yapıldığı yönündeki iddiaları inceliyor. Gözaltına alınan 39 kişiden 15’inin "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandığı, 22’si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişinin serbest bırakıldığı soruşturmada firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.

YIKILAN BİNALARDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından işlem yapıldı. Alanında uzman bilirkişilerden oluşturulan heyet ile savcılar gözetiminde enkazda inceleme geniş çaplı inceleme yapılıyor.

2 MÜTEAHHİT YAPTIKLARI BİNANIN ENKAZINDA KALDI

Devam eden soruşturmada, büyük etki oluşturan depreme ilişkin haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 şüpheliden Celal İ.’nin yaptığı Sözel Apartmanı, Halil İ.’nin ise müteahhidi olduğu Dündar Apartmanı’nın enkazında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

