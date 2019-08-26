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Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Tokat’ta şehir hayatından kısa bir süre de olsa uzaklaşmak isteyen bir grup kadın, köyde kendi hazırlayıp pişirdikleri gözlemeleri yine kendileri satın aldı.Tokat merkeze bağlı Çamdere köyünde Gönüllü Turizm Elçileri tarafından eko turizme yönelik olarak düzenlenen etkinlikte kadınlar hamur açtı, gözleme pişirdi.

Tokat’ta şehir hayatından kısa bir süre de olsa uzaklaşmak isteyen bir grup kadın, köyde kendi hazırlayıp pişirdikleri gözlemeleri yine kendileri satın aldı.
Tokat merkeze bağlı Çamdere köyünde Gönüllü Turizm Elçileri tarafından eko turizme yönelik olarak düzenlenen etkinlikte kadınlar hamur açtı, gözleme pişirdi. Şalvar giyerek köylü kadınlardan hamur açma ve pişirmenin inceliklerini öğrenen kadınlar farklı bir gün geçirdi. Kendi yaptıkları gözleme ve ekmeklerin parasını ödeyen kadınlar, köylü kadınların aile bütçesine katkı sağladı. 60 yaşındaki 3 çocuk annesi 9 torunu olan Emine Kılıç, önlük giyerek aralarında öğretmen, öğretim üyesi, ev hanımı ve iş kadınlarına hamurun nasıl açılacağını, pişirirken nelere dikkat edileceğini gösterdi. Çocukluk yıllarında öğretmen olmayı istediğini dile getiren Kılıç, “Okuyabilseydim öğretmen olurdum. Hayallerim öyle idi ama okutmadılar. Köy hanımı olduk, köy işlerine devam. Bugünde sahte de olsa öğretmenlik yaptık” diye konuştu.
Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna ise ev işlerine zaman ayıramayan kadınların köye getirerek katmer, çökelikli, ev ekmeği yapma deneyimi kazanmalarını sağladıklarını söyledi. Kültürel bir kaynaşma olduğunu belirten Tuna, “Tüm malzemeler köydeki kadınların kendi malzemeleri kullanıldı. Biz burada yaptığımız gözlemeleri bedeli karşılığında satın aldık. Aslında bu bir eko turizm, ilimize gelmek isteyenleri bu deneyimi yaşamak isteyenlere tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı

Kendi yaptıkları ürünleri kendileri satın aldı
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