Kendi yarış arabasını yaptı, Gazze'de ilgi odağı oldu

MUHAMMED EBU DUN - Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin, hayalini gerçekleştirmek için yaptığı yarış arabası, Gazze'de büyük ilgi görüyor.
Kendi imkanlarıyla imal ettiği arabasıyla, Gazze sahilinde gösteri yapan 40 yaşındaki Dabbe, seyircilerin beğenisini topluyor.
Dabbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarış arabasının Gazze'de nasıl karşılandığını ve araba yarışı sporunun bölgede gelişmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
- Gazze'deki üç yarış arabasından biri
Dabbe, arabasının Gazze'de performans gösterisi yapabilecek seviyedeki üç yarış arabasından biri olduğunu belirtti.
Çocukluğundan beri, uluslararası araba yarışlarına katılma tutkusu olduğunu söyleyen Dabbe, yaptığı gösterilerle bu isteğini az da olsa yerine getirdiğini dile getirdi.
Dabbe, "İsrail'in, yarış arabalarının Gazze'ye girişine izin vermesini bekleseydim, hayalim gerçekleşemeyecekti. Çünkü İsrail, bunu net gerekçeler öne sürmeyerek, güvenlik bahaneleriyle engelliyor." dedi.
Arabayı üretmek için kullandığı parçaların 8 bin dolara mal olduğunu ifade eden Dabbe, bunları İsrail'deki yerel firmalardan temin ettiğini söyledi.
Dabbe, arabanın 160 beygir gücünde olduğunu ve saatte 260 kilometre hız yapabildiğini aktardı.
- Arabasına ruhsat alamıyor
Dabbe, arabasının kendi üretimi olması ve gerekli koşulları taşımaması sebebiyle ilgili kurumlardan ruhsat alamadığını belirtti.
Ruhsat için arabanın tam teçhizatlı bir fabrikada üretilmesi gerektiğini söyleyen Dabbe, bunun için büyük maliyet ve çaba gerektiğini vurguladı.
Dabbe, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de araba yarışı yapma imkanından yoksun olduğunu ifade ederek, girişiminin, gelecekte Gazze'de bu sporun yaygınlaşması için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.
- Seyircilerin ilgisi
Gösterilerini açık alanda sergilediğini ve pek çok kişinin beğeniyle izlediğini ifade eden Dabbe, seyircilerin kumsalda, gösteri zamanını beklediğini söyledi.
Dabbe, "Birçok kişi bana böyle bir arabaya sahip olup, yaptığım şeyi yapmak istediğini söylüyor. Ancak, bu Gazze'de çok pahalı ve zahmetli." dedi.
Gelecek planlarıyla ilgili Dabbe, kulüp arkadaşlarıyla bu alanı geliştirmek, daha fazla tanıtmak ve yerel etkinlikleri organize etmek için temel ihtiyaçları sağlayabilmeyi umduğunu kaydetti.
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