Kendi yarış arabasını yaptı, Gazze'de ilgi odağı oldu

MUHAMMED EBU DUN - Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin, hayalini gerçekleştirmek için yaptığı yarış arabası, Gazze'de büyük ilgi görüyor.

Kendi imkanlarıyla imal ettiği arabasıyla, Gazze sahilinde gösteri yapan 40 yaşındaki Dabbe, seyircilerin beğenisini topluyor.

Dabbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarış arabasının Gazze'de nasıl karşılandığını ve araba yarışı sporunun bölgede gelişmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

- Gazze'deki üç yarış arabasından biri

Dabbe, arabasının Gazze'de performans gösterisi yapabilecek seviyedeki üç yarış arabasından biri olduğunu belirtti.

Çocukluğundan beri, uluslararası araba yarışlarına katılma tutkusu olduğunu söyleyen Dabbe, yaptığı gösterilerle bu isteğini az da olsa yerine getirdiğini dile getirdi.

Dabbe, "İsrail'in, yarış arabalarının Gazze'ye girişine izin vermesini bekleseydim, hayalim gerçekleşemeyecekti. Çünkü İsrail, bunu net gerekçeler öne sürmeyerek, güvenlik bahaneleriyle engelliyor." dedi.

Arabayı üretmek için kullandığı parçaların 8 bin dolara mal olduğunu ifade eden Dabbe, bunları İsrail'deki yerel firmalardan temin ettiğini söyledi.