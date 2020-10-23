Kendi yayınlamış! Trafik magandası yakayı ele verdi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada, 17 Ekim günü Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa TEM bağlantı yolu üzerinde drift yapıp makas atarak trafiğin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin tespit edilmesi üzerine, videodaki 34 EM 2976 plakalı araç sürücüsü Burak Ö. isimli şahıs yakaladı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜYE 7 BİN 369 TL PARA CEZASI

Yakalanan Burak Ö’ye drift yapmadan 6 bin 141 TL, makas atmadan ise bin 228 TL olmak üzere toplam 7 bin 369 TL para cezası kesildi. Ayrıca, Burak Ö.'ın sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu ve 34 EM 2976 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek, Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İHA

