HABER
  4. Kendi yerli otomobilini üretiyor

Kendi yerli otomobilini üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı projesi ile kendi yerli elektrikli otomobilini geliştiriyor.Sivas’ta kent merkezinde asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, internetten gördüğü bir otomobilin fotoğrafından esinlenerek kendi yerli elektrikli otomobilini yapmaya karar verdi.

Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı projesi ile kendi yerli elektrikli otomobilini geliştiriyor.
Sivas’ta kent merkezinde asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, internetten gördüğü bir otomobilin fotoğrafından esinlenerek kendi yerli elektrikli otomobilini yapmaya karar verdi. Önce yapacağı otomobilin tasarımını çizen Yılmaz, yaklaşık 1 yıldır projesinin üzerinde çalışarak otomobilin yüzde 50’lik kısmını tamamlamayı başardı. Yılmaz 1 yıl sonra, hem benzin hem de elektrik ile çalışacak olan 80 beygirlik otomobili tamamlamayı planlıyor.

Gördüğü fotoğraftan esinlendi
Murat Yılmaz, yaptığı aracın fotoğrafını İnternet’te gördüğünü belirterek, “Bu aracı daha öncesinde İnternet’te gördüm. Çok beğendim. Aynısı yapabilir miyim diyerek kendimle istişarede bulundum. İşe koyuldum ve yapmaya karar verdim. Bir yıldır üzerinde çalışıyorum. Boş kaldığım zamanlarımda araç üzerinde çalışıyorum. Benim işim bu değil hobi amaçlı yapıyorum. Araç elektrikli ve 80 beygir gücünde olacak. Benzinli, su soğutmalı, 4 silindir motorlu bir araçtır. Elektrik dinamosunu jantın içine yerleştireceğim. 10 KW fırçasız motor ile hareket aldığı halde diğer taraftan da 80 beygir 4 silindirli su soğutmalı motorla hareket alacak. Arkadan itişi benzinli motor ile hareket almakla kalmayıp alternatör den aldığı 12 voltu invert edip aküleri şarj edecek” dedi.

Bir yılda bitirmeyi hedefliyor
Yılmaz, yaptığı aracı bir yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediğini ifade ederek, “Aracın fazla bir maliyeti yok. Tabi kendim yaptığım için maliyeti yok. Daha sonrasında araca macun çekerek siyah metalik boya ile boyayacağım. Far çerçevelerini 3D’de çizip o şekilde yapmayı planlıyorum. Aracın fark aksamını şimdilik prova amaçlı yaptım. Onun haricinde 3D yazcı da çizip o şekilde yapacağım. Bitmesi 1 yıl sürer” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Taksim'de etkili olan rüzgâr ve yağış şemsiyelilere zor anlar yaşattıTaksim'de etkili olan rüzgâr ve yağış şemsiyelilere zor anlar yaşattı
Bahçelievler’de iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandıBahçelievler’de iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde yine olay! Acımasızca dövdüler

Dışarı çıkartıp acımasızca dövdüler

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

İstanbul depremi için çarpıcı sözler: Kandilli açıklasın

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

’Sevgilim bana büyü yaptı" dedi sokağa fırladı!

Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.