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"Kendileri çaldı kendileri oynadı, gülerek seyrettik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "(Adaylıktan çekileceği iddiaları) Ne için çekileceğim, anlamadım. Hiç konuşulmadı bu konu. Kendi adaylarını biraz daha önce çıkarmak, hırpaladıkları adayları parlatabilmek için kendileri çaldılar ve kendileri oynadılar, gülerek seyrettik" - "Adaylarımız birkaç gün içinde netleşir. Polatlı ve Etimesgut'ta aday göstermeyeceğiz" - "Ankara’da 55 bin kişilik stat şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığında projelendirilmiş duruyor. Ankara için yapacağız. Ankara’nın en büyük ihtiyaçlarından biri"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylıktan çekileceği iddialarına ilişkin, "Ne için çekileceğim, anlamadım. Hiç konuşulmadı bu konu. Kendi adaylarını biraz daha önce çıkarmak, hırpaladıkları adayları parlatabilmek için kendileri çaldılar ve kendileri oynadılar, gülerek seyrettik." dedi.

Özhaseki, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri ve Ankara'ya ilişkin projeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İttifak görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Özhaseki, AK Parti ile MHP ittifakını bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bildirdi.

İki parti arasında "al-ver" pazarlığı bulunmadığını vurgulayan Özhaseki, muhalefetin yaptığı pazarlığın ise resmen şehirler-ilçeler pazarlığı olduğunu belirtti.

Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını aktardı.

- "Etimesgut ve Polatlı'da aday göstermeyeceğiz"

Ankara'nın ilçe adaylarının birkaç gün içinde netleşebileceğini Polatlı ve Etimesgut'ta aday göstermeyeceklerini, ileride gelişen duruma göre adaylıkları gözden geçirebileceklerini anlatan Özhaseki, MHP'nin adaylarını açıkladığı Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye’de aday göstermediklerini kaydetti.

Özhaseki, "Büyükşehirlerin 18'i bizde, 3’ü MHP’de. Onun dışında daha önce HDP veya CHP'de olan yerlerde kazanmaya en yakın kimse onun üzerinde durulup, ittifak kurulacak. Bizde olan yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı mitingler olacak. Devlet Bey'in de yer alacağı miting yapacaklar diye düşünüyorum." diye konuştu.

- "İddialar hırpaladıkları adayları parlatabilmek için"

Ankara adaylığından çekileceği iddialarına yanıt veren Özhaseki, "Ne için çekileceğim, anlamadım ben. Hiç konuşulmadı bu konu. CHP'li mecradan eski milletvekili bir arkadaş bir twit atmış. Kendi adaylarını biraz daha önce çıkarmak, hırpaladıkları adayları parlatabilmek için kendileri çaldılar ve kendileri oynadılar, gülerek seyrettik. 3 ay daha bu iftiralara katlanarak, gerektiğinde de cevap vererek devam edeceğiz bu süreçte. Bu iftira kampanyalarından ben uzak duracağım. İl başkanlığımız cevap vermiş, ihtiyaç olduğunda onlar cevap vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ankara'nın en büyük ihtiyaçlarından biri stat"

Yılbaşından sonra Ankara'ya ilişkin projelerini açıklayacağını belirten Özhaseki, projelerinden biri hakkında bilgi verdi.

Özhaseki, "Ankara’da 55 bin kişilik stat şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığında projelendirilmiş duruyor. Ankara için yapacağız. Ankara’nın en büyük ihtiyaçlarından biri. Köklü kulüpleri var. Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor. Ankara’ya yakışır bir stadın yapılması, Ankara’nın hakkı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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