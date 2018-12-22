"Kendileri çaldı kendileri oynadı, gülerek seyrettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylıktan çekileceği iddialarına ilişkin, "Ne için çekileceğim, anlamadım. Hiç konuşulmadı bu konu. Kendi adaylarını biraz daha önce çıkarmak, hırpaladıkları adayları parlatabilmek için kendileri çaldılar ve kendileri oynadılar, gülerek seyrettik." dedi.

Özhaseki, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri ve Ankara'ya ilişkin projeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İttifak görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Özhaseki, AK Parti ile MHP ittifakını bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bildirdi.

İki parti arasında "al-ver" pazarlığı bulunmadığını vurgulayan Özhaseki, muhalefetin yaptığı pazarlığın ise resmen şehirler-ilçeler pazarlığı olduğunu belirtti.

Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını aktardı.

- "Etimesgut ve Polatlı'da aday göstermeyeceğiz"

Ankara'nın ilçe adaylarının birkaç gün içinde netleşebileceğini Polatlı ve Etimesgut'ta aday göstermeyeceklerini, ileride gelişen duruma göre adaylıkları gözden geçirebileceklerini anlatan Özhaseki, MHP'nin adaylarını açıkladığı Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye’de aday göstermediklerini kaydetti.