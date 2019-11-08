'Kendileri otizmli öğrenciyle aynı sınıfta olsalardı böyle bir tepki vermezlerdi'

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - AKSARAY Mehmetçik İlkokulu'nda okul çıkışında otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarıyla ilgili toplumun her kesiminden tepkiler yükselmeye devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Dr. Özge Alkanat, velilerin grup baskısıyla hareket etmiş olabileceğini belirterek, "Günün sonunda vicdanlarıyla baş başa kaldılar. Bu aileler belki de kendi eğitim süreçlerinde otizmli bir öğrenciyle aynı sınıfta olsalardı, asla böyle bir tepki vermeyeceklerdi" dedi.

Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, otizmli öğrencilerin eğitim aldığı sınıfların kapatılmasını talep ederek okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. İddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili ülkenin dört bir yanından tepkiler yükseldi. Velilerin grup baskısıyla hareket etmiş olabileceğini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikolojik Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Dr. Özge Alkanat, "Tek tek bireysel olarak veremeyecekleri tepkiyi grup dinamiğinin etkisiyle vermiş olabilirler. Veliler, çok küçük bir gruba karşı dururken birden bire karşılarında bütün toplumu buldular. Eminim şuanda bunu sorguluyorlardır. Günün sonunda vicdanlarıyla baş başa kaldılar. Sıradan bir çocukla sokağa çıktığımızda kimse bize bakmazken, otizmli çocuğuyla sokağa çıkan aile o çocuğun var oluşunu her defasında savunmak durumunda kalıyor. Kendimizi onların yerine koyduğumuzda, eğer biraz vicdan taşıyorsak bu bize dokunuyor. Dokunduğu için de toplum tarafından bu olay yoğun bir tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler iyi ki de çıkıyor çünkü bu tepkiler sayesinde sistemde bir şeyler düzene girecek" dedi.