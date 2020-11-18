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Kendilerinden haber alınamayan 5 kişilik aile için ekipler harekete geçti

18.11.2020 21:48 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendilerinden haber alınamadığı iddia edilen 5 kişilik aile için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendilerinden haber alınamadığı iddia edilen 5 kişilik aile için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Mahalledeki vatandaşların evlerinden çıkarak merakla izlediği olayda, aile evlerinde bulunamadı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1379 no’lu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi binaya yeni taşındıkları öğrenilen 5 kişilik aileden yaklaşık 1 haftadır haber alamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sokağa girmesiyle birlikte evlerinden ve pencerelerinden çıkan mahalleli merak ile olan biteni izledi. Savcılık talimatı ile ailenin haber alınamadığı eve giren ekipler, evde hiç kimseyi bulamadı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olay, ekiplerin bölgeden ayrılması ile son buldu.

Mahallelinin rahat bir nefes aldığı olayda, ev sahibinin korona virüs nedeni ile karantinada olduğu ve binaya yeni taşınan 5 kişilik ailenin ise karantina nedeni ile bir süredir eve gelmediği de iddia edildi.

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