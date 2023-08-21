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Kendilerine 2500 liralık yemek sipariş ettiler! Gelen mesajı görünce neye uğradığını şaşırdı

21.08.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar, Ankara’da yaşayan Gürkan Sayın’ın çevrim içi yemek siparişi verilen bir uygulamadaki kredi kartını iddiaya göre hackleyerek toplamda 2 bin 500 liralık yemek siparişi verdi. Durumu bankadan telefonuna gelen 2500 TL'lik ekstre mesajlarıyla anlayan ve neye uğradığını şaşıran Sayın, itiraz dilekçesi oluşturduğunu, sonuç alamazsa savcılığa gidip şikayette bulunacağını söyledi.

Kendilerine 2500 liralık yemek sipariş ettiler! Gelen mesajı görünce neye uğradığını şaşırdı

Ankara’da yaşayan Gürkan Sayın, İstanbul’daki dolandırıcıların mağduru oldu. İddiaya göre dolandırıcılar, Sayın’ın bir yemek sipariş uygulamasına kayıtlı kredi kartını hackleyerek kendilerine toplamda 2 bin 500 liralık yemek sipariş etti. Sayın, bankadan telefonuna gelen 2 bin 500 liralık ekstre mesajlarını görmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Bankaya giderek itiraz dilekçesi yazan Sayın, online yemek siparişi verilen bir uygulamaya kayıtlı olan kredi kartının nasıl hacklendiğini merak ediyor.

Sayın, yemek siparişi verilen uygulamada kayıtlı olan kredi kartının 1 yıldan uzun süredir evde durduğunu da belirterek, kartının fiziki olarak çalınmadığından da emin olduğu söyledi. Kişisel verilerinin yemek siparişi verilen uygulama tarafından ihlal edildiğini iddia eden Sayın, yakın zamanda da dava açacağını İHA muhabirine anlattı.

Sayın, kendisine gelen ekstreden önce İstanbul’dan kuryelerin kendisini sürekli aradığını belirtti. Telefonu açtığında, kuryelerin kendisine ‘Siparişiniz geldi’ demesine ilk başlarda bir anlam veremediğini ifade eden Sayın, işin aslını daha sonra anladığını kaydetti.

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"TOPLAMDA 2 BİN 500 LİRA DOLANDIRILDIM"

Sürekli kendisinin kuryeler tarafından arandığına dikkati çeken Sayın, “Benim adıma bir online alışveriş sitesinden yemek siparişleri verilmiş. Fiyatları da 800 lira civarında. Normal şartlarda alışveriş yaptığımızda telefona bir kod gelmesi gerekir. Bana herhangi bir kod gelmedi. Toplamda 2 bin 500 lira dolandırıldım” dedi.

Dolandırıldığını anlayan Sayın, çevrim içi yemek siparişi verilen uygulamayı aradığını dile getirerek, “Onlar, bana ‘Farklı cihazlardan benim adıma giriş yapıldığını’ söyledi. Bu cihazlardan çıkış yaptırdım öncelikle. Ondan sonra internet bankacılığını kapattırdım. Daha sonra bankaya arayarak kredi kartlarımı kapattırdım. Daha sonra bankaya giderek bu harcamaları ben yapmadığıma dair itiraz dilekçesi oluşturdum. Bu harcamaları benim yapmadığım anlaşılınca, umarım ödemeler de hesabıma geri yatırılacak. Eğer bir sonuç alamazsam savcılığa giderek şikayette bulunacağım” ifadelerine yer verdi.

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"SANAL KART DAHA GÜVENLİ"

Sayın, vatandaşları kredi kartı kullanmaması noktasında ise uyardı. Vatandaşlara sanal kart kullanmasını öneren Sayın, “Sanal kart daha güvenli çünkü kredi kartı ile her an her şey olabilir. İnternetten alışveriş yapabilmek için bütün bilgilerimiz ilgili yerlere giriyoruz. Benim bilgilerim de öyle çalınmış. Sorduğumda bilgilerimi hacklemişler. Eğer farkına varmasaydım daha fazla harcama yapabilirlerdi” diye konuştu.

Sayın, mağduriyetinin giderilmesi için hukuk mücadelesi vermeye hazırlanıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı yemek siparişi dolandırıcı

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