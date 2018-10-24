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Kendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Hakkari Cilo Rafting Bayan takımı, U19 kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Kendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldular

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Hakkari Cilo Rafting Bayan takımı, U19 kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuva hakkında konuşan Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, takımlarının azmederek büyük bir zafer elde ettiğini, kendi takımlarına ait kürek, can yeleği ve kasklarının bile bulunmadığını söyledi.
Gençlik Hizmetleri Spor Bakanlığı, Rafting Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Ceyhan Nehri Kılavuzlu Baraj Bölgesi'nde düzenlenen şampiyonaya 40 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı.
HAKKARİ KADIN RAFTING TAKIMI TEBRİK EDİLDİ
Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoçun yarışmada Türkiye ikincisi olan Cilo Rafting Takımını kutladıklarını, federasyon başkanı Yardımcı'nın Rafting sporunun Hakkari'de yapılması, geliştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını ve bundan sonra da daha büyük çalışmalar yapacaklarını sözünü verdiklerini söyledi.
'KENDİMİZE AİT BOT, KÜREK, KASK VE CAN YELEĞİMİZ YOK'
Tansu, bayan takımının elde ettiği başarının azmin zaferi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Çok değil, daha altı ay öncesine kadar Hakkari de Rafting sporu diye bir şey yoktu. Rafting,daha önce meraklı bir kaç kişi tarafından eglence amaçlı yapılıyordu. Şimdi bizlerin öncülüğünde, Türkiye şampiyonalarında derece alan ve ilimizi temsil ettiğimiz bir spor haline geldi. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları bünyesinde oluşturduğumuz "Cilo Rafting Takımlarımız ülke dereceleri almaya devam ediyo. Bundan önceki müsabakalarda Erkek takımlarımız, üçüncü olurken, şimdi de kadın takımımız Türkiye ikincisi oldu. Açık yaş erkek takımımız iki puanla üçüncülüğü kaçırdı. Her müsabakaya büyük eksikliklerle gidiyoruz. Kendi takımlarımıza ait yarış botları, kürek, kask ve can yeleklerimizi yok. Elimizde Hakkari Üniversitesi'ne ait tur botları ve malzemeleri ile mücadele ediyoruz. Bu noktada kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Ömer Pakiş'e, takımlarımıza araç tahsisi ve malzeme desteğinde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize önümüzdeki süreçte malzeme desteği sözü veren sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Müsabakaya katılan sporcularımızın yemek giderlerini cebimizden karşılamak zorunda kaldık.Tahsis edilen araca verilen yakıt az olunca mağdur olduk ve yakıtı kendi bireysel bütçemizden karşılamak durumunda kaldık. Bu tür önemli müsabakalarda takımların ve sporcuların giderlerinin karşılanmaması büyük sıkıntılara neden oluyor. Şimdiden bundan sonraki müsabakaya nasıl katılacağımızı düşünüyoruz ve Hakkari ilimizi temsil eden bu takım ve sporcularımıza destek verilmesi gereğini ifade ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

Kendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldularKendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldularKendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldularKendilerine ait botları olmadan çalıştılar, Türkiye ikincisi oldular

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