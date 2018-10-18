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Kendilerine çarpan aracın sürücüsünün bulunmasını istiyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan Ahmet Barış ve Ahmet Aras adlı kuzenler, motosikletle yolda giderken kendilerine çarpıp yaralanmalarına yol açan, bir şirkete ait hafif ticari aracın sürücüsünün hala belirlenemediğini belirterek, olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.

Kendilerine çarpan aracın sürücüsünün bulunmasını istiyorlar

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan Ahmet Barış ve Ahmet Aras adlı kuzenler, motosikletle yolda giderken kendilerine çarpıp yaralanmalarına yol açan, bir şirkete ait hafif ticari aracın sürücüsünün hala belirlenemediğini belirterek, olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.
9 Ekim günü saat 23.30 sıralarında, Gaziler Caddesi'nde ilerleyen Ahmet Barış yönetimindeki 35 YDM 94 plakalı motosiklete, hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Ahmet Barış ve kuzeni Ahmet Aras, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet Aras ile kolu kırılan Ahmet Barış'ın gerekli tedavileri yapıldı. Ancak iki kuzen henüz tam olarak iyileşemedi.
'ÖLÜMDEN DÖNDÜK'
Mağdur olduklarını belirten Ahmet Barış, olay yerine gelen Basmana Polis Merkezi'nin kaza tutanağında kendilerinin kusursuz olduklarının yer aldığını, kamera görüntülerinde de her şeyin açıkça görüldüğünü belirterek, "Biz işimize gücümüze gidemiyoruz. Yatağa mahkum kaldık, kuzenim Ahmet Aras felç olma tehlikesi geçirdi. Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış. Ancak, karşıdaki aracı kullanan sürücünün ismi hala belirlenemedi. Araç, şirkete aitmiş. Ait olduğu şirketi arıyoruz, 'Biz o gün o aracı kimin kullandığını bilmiyoruz' diyorlar. Şirket, kendi aracını hangi elemanının kullandığını nasıl bilmez? Olacak iş değil" dedi.
Kazanın ardından yerde yatarken, aracın sürücüsünün kendilerini orada bırakıp kaçtığını belirten Barış, "Çevredekilerin yardımı olmasa her şey daha kötü olabilirdi. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen bizi bu hale getiren, mağdur eden kişiyi bulun ve ceza almasını sağlayın" dedi.
Basmana Polis Merkezi'nde kazayı yapan sürücünün tespit edilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kendilerine çarpan aracın sürücüsünün bulunmasını istiyorlarKendilerine çarpan aracın sürücüsünün bulunmasını istiyorlar

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